Heyecanlandıran Demba Ba gelişmesi!

Eğer Antalyaspor Samuel Eto'o'yu bırakmazsa Beşiktaş eski golcüsünü gündemine alacak.5.5 ay önce bacağı kırılan ve martta sahalara dönme hazırlığı yapan Demba Ba, Çin’de formasını giydiği Shanghai Shenhua’nın Tevez’i almasının ardından siyah-beyazlı yönetime geri dönmek istediğini iletti.

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, santrfor bölgesine yapacağı takviye için önceliği Samuel Eto’o’ya verdi. Siyah-beyazlıların alternatifi ise yönetime geri dönmek istediğini ileten Demba Ba...

KARTAL, eğer Samuel Eto’o ile anlaşamazsa Demba Ba’yı gündemine alacak. Senegalli yıldız, 2014-15 sezonunda Beşiktaş’ta oynamış ve sadece siyah-beyazlı taraftarların değil, tüm Türkiye’nin büyük sevgisini kazanmıştı. 2015-16 sezonu başında ise Kartal’a 13 milyon Euro kazandırıp Çin’in Shanghai Shenhua takımına transfer olan 31 yaşındaki santrforun 5.5 ay önce bacağı kırıldı.

FRANSA’NIN RMC radyosuna yaptığı açıklamada mart ayında sahalara döneceğini söyleyen Demba Ba, fiziksel hazırlıklar için ABD’ye gideceğini kaydetti. Ancak Senegalli yıldız sahalara dönüşü Çin’de değil, Kartal’da yapmak istiyor. Takımının rekor yıllık ücretle Arjantinli santrfor Carlos Tevez’i transfer etmesinin ardından Beşiktaş yönetimine haber gönderen tecrübeli oyuncu, tekrardan siyah-beyazlı formayı giymek istediğini ve bu doğrultuda fedakârlık yapmaya da hazır olduğunu kaydetti. (Vatan)