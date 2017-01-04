İkinci yarının ilk 5 haftasının programı belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2. yarının ilk 5 haftasının programını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 17, 18, 19, 20 ve 21. Hafta müsabaka programı açıklandı. Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak ve 27 - 28 Mayıs'ta oynanacak olan 34. Hafta müsabakaları ile sona erecek.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 'Niye hep biz Pazartesi oynuyoruz!' çıkışını dikkate alan TFF, bu haftalarda sarı lacivertli takıma Pazartesi maçı vermedi. Buna göre Fenerbahçe Pazartesi hiç maça çıkmazken, Beşiktaş 3 karşılaşma oynayacacak.