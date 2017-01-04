İşte Beşiktaş'ın yeni stoperi!

Savunmanın merkezine oyuncu arayan Beşiktaş, Hırvatistan milli takımının stoperi Matej Mitrovic'i bitirme aşamasına geldi.

Hırvat milli takımının da formasını giyen 23 yaşındaki oyuncunun menajeri Ivan Cvjetkovic, "Beşiktaş'la görüşmelerimiz çok iyi bir noktaya geldi" dedi.

FİNAL AŞAMASINDAYIZ. MITROVIC BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYOR

Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Cvjetkovic, "Beşiktaş'la henüz anlaştık diyemem; ancak çok önemli bir aşamaya geldik. Durumu pozitif görüyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve Matej'in kariyeri için çok önemli bir sıçrama noktası olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor; sonuca doğru gittiğimizi söyleyebilirim. Beşiktaş seçeneği Matej'i heyecanladırıyor. Beşiktaş'ın da oyuncumu öncelikli olarak istediğini düşünüyorum. Beşiktaş'ta forma giyen Cevat Şekerbegovic'in çok olumlu referansları var. Kendisi Beşiktaş'ı en iyi bilen isimlerden. Hiç kuşku yok ki onun söyledikleri çok önemli. Beşiktaş son derece iyi organize olmuş bir kulüp. Vizyonu var. Oyuncum anlaşma sağlarsak Beşiktaş'ta oynamayı istiyor. Ben de Matej'in Beşiktaş'a çok büyük katkı sağlayacağı inancındayım" dedi.

HNK Riejeka'da forma giyen 23 yaşındaki Matej Mitrovic, stoper mevkiinin yanısıra, sağ bek ve defansif orta saha olarak da görev yapıyor. Sözleşmesi 2019 yılına kadar devam ediyor.