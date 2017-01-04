İşte Emrah Başsan'ın yeni adresi!

Galatasaray, sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Emrah Başsan'ı ise ikinci devre için Hollanda 2. Lig ekiplerinden Fortuna Sittard'a geçici transferle gönderdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emrah Başsan'ın 2016-2017 sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Fortuna Sittard kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Fortuna Sittard tarafından ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.