- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
İşte Emrah Başsan'ın yeni adresi!
04 Ocak 2017 , 19:37
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray, sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Emrah Başsan'ı ise ikinci devre için Hollanda 2. Lig ekiplerinden Fortuna Sittard'a geçici transferle gönderdi.
Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emrah Başsan'ın 2016-2017 sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Fortuna Sittard kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Fortuna Sittard tarafından ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar