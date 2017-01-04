Joao Pereira'nın dikkat çeken istatistikleri!

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Trabzonspor'un sağ bek transferi Joao Pereira kariyerinde önemli liglerde forma giydi.

2012-2013 sezonu başında La Liga ekiplerinden Valencia'nın yolunu tutan başarılı sağ bek, burada oynadığı iki sezonda 75 maça çıktı ve 7 asist yaptı. Ardından Almanya Bundesliga ekiplerinden Hannover 96'nın yolunu tutan Pereira, burada bir sezon kaldı ve 5 maç forma giydi. 2015-2016 sezonu başında eski kulübü olan Sporting'e dönen ve 1.5 sezon oynayan Portekizli milli futbolcu, 42 maçta forma şansı buldu.

Joao Pereira ilk defa 2010'da seçildiği Portekiz Milli Takımı'ı formasını 40 kez terletti.