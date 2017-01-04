- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Kayserispor'da Sergen Yalçın dönemi
04 Ocak 2017 , 16:49
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kayserispor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi.
Kayserispor'un 18 Ocak Çarşamba günü yapılacak olağanüstü kongresinde başkanlığa getirilmesi üzerinde mutabık kalınan Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladıklarını söyledi.
Bedir, anlaşmanın hayırlı olmasını temenni etti.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kayserispor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar