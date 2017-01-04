Kayserispor'da Sergen Yalçın dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi.

Kayserispor'un 18 Ocak Çarşamba günü yapılacak olağanüstü kongresinde başkanlığa getirilmesi üzerinde mutabık kalınan Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Bedir, anlaşmanın hayırlı olmasını temenni etti.