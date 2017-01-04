Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Kjaer için flaş sözler!

Tarih04 Ocak 2017 , 09:57

Yorum
Kjaer için flaş sözler!

Birkaç gündür Çizme ve Ada basınında Simon Kjaer'le ilgili iddialar ortaya atılıyor. 

Premier Lig'in lideri Chelsea'nin transfer listesinde Danimarkalı savunma oyuncusunun da olduğu belirtiliyor. Bu transferi Chelsea'nin İtalyan teknik direktörü Antonio Conte'nin ise bizzat istediği ileri sürüldü. 

O BİZİM DEĞERLİMİZ
Peki iddialar doğruysa, bu transferin gerçekleşebilme ihtimali var mı? Bunu Fenerbahçeli bir yöneticiye sorduk. İşte yanıtı:

"Kjaer bizim takımımızın en önemli parçalarından biri. Onu satmak gibi bir niyetimiz olamaz. Ama ısrar eden olursa, koysun cebine 20 milyon euro'yu gelsin görüşelim."

(Sabah)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me