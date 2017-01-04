Menajerinden Karavaev açıklaması!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Zorya Luhansk forması giyen Oleksandr Karavaev ile anlaşma sağladı. Radyospor’da Özgür Sancar’ın canlı yayında sorularını yanıtlayan futbolcunun menajeri Malik Arutyunov, transfer hakkında bilgi verdi ve Karavaev’in bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.



"Karavaev transferinde pürüz yok"



FIFA Menajeri Malik Arutyunov, sarı-lacivertli taraftarlara bu transferin müjdesini verirken, ”Transferde bir pürüz yok. Bu akşam geliyor. Fenerbahçe ile 10 gün önce bağlantıya geçtik, görüştük. Bence Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Sağ bek mevkisinde daha önce oynadı. Ama sağ açıkta da çok iyi. İki ayağını da kullanabilen bir futbolcu. Biz tabi Shakhtar ile görüşeceğiz. Opsiyon yok. Onu konuşacağız. Şu anda sadece kiralık. Önce başarılı olsun sonra durumuna bakacağız.” açıklamasını yaptı.



Zorya Luhansk adına Karavaev’in önemli bir isim olduğuna dikkat çeken Arutyunov, ”Biraz problem çıkardılar. Haziran 2017’ye kadar sözleşmesi vardı. Karavaev önemli bir futbolcu. Zorya, ligde iddialı durumda. O açıdan ayrılmasını istemediler.” şeklinde konuştu.



"Sobol konusunda top Beşiktaş'ta"



Öte yandan Beşiktaş’ın transfer gündemindeki Eduard Sobol hakkında ise Arutyunov, ”Sobol da Shakhtar’ın futbolcusu. Transferini şu an bilmiyorum. Onu Beşiktaş’a sormak lazım. Devam eden bir süreç var. Ama top Beşiktaş’ta. Fenerbahçe büyük takım. Büyük futbolcuları da takip ediyor. Tyson da Shakhtar’da kalacak. Maliyet değil ama Shakhtar onu bırakmak istemiyor. Hoca istemiyor gitmesini. Kontratı bitiyor ama… Bu kış transfer döneminde Tyson transfer olmayacak. Fenerbahçe’nin ilgilenip ilgilenmediğini ise bilmiyorum.” yorumunda bulundu.



Türkiye’de yaşanan terör olaylarının Ukrayna’daki futbolcuları etkilemediğinin altını çizen menajer, ”O terör saldırıları sebebiyle başsağlığı diliyorum. Bahsettiğim futbolcular terörü problem etmiyor. Dünyanın her tarafında benzer saldırılar oluyor. Ukrayna’daki futbolcular alışık, korkmuyorlar.” dedi.



Bu arada Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’ndaki rakibi FK Krasnodar’ın form durumu hakkında da bilgi veren Malik Arutyunov, ”Krasnodar Antalya’ya gitmedi. Ahmetov, Çin takımına transfer oldu. Sol bek oynayan oyuncuları da Legia Varşova’ya transfer edildi. Ramirez’i aldılar sol beke. Türkiye’de transfer anlayışı farklı, ama Ocak ayında transferlere başlayacak onlar. Çünkü zamanları var. Krasnodar’ın tek avantajı resmi maç oynamamış olmaları olacak.” şeklinde konuştu.

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