Moyes görüşmek istedi!

Fenerbahçe yönetimi, Jeremain Lens'in bonservisi için Sunderland'e Emmanuel Emenike ile beraber Gregory van der Wiel'i önermiş, bu iddia İngiliz basınında da geniş yer bulmuştu. Sarı-lacivertlilerin yaptığı bu takas teklifi Nijerya medyasında da yankılandı.



Çıkan haberlerde, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve kendisine sarı-lacivertli kulüpten aldığı ücreti garanti edecek bir kulüp arayan 29 yaşındaki forvetin Lens'le takas edilebileceği duyuruldu. Söz konusu haberlerde, "Fenerbahçe, Lens'in bonservisini alabilmek için bir miktar paranın yanı sıra Emenike'yi de takasta kullanmak istiyor. Geçmişte West Ham'da da oynayan ve Premier Lig'e sıcak bakan Emenike de bu formüle çok sıcak bakıyor" ifadeleri yer aldı.



KAFASINA YATMIŞ



Aslında Sunderland, Lens'i satıp para kazanmak istiyor. Bunun için 9 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor. Ada'dan son gelen bilgiler ise Sunderland'in Emenike&Van der Wiel takasına sıcak bakmaya başladığı yönünde. Premier Lig ekibinin hocası David Moyes'in, teklife olumlu ya da olumsuz yanıt vermeden önce Emenike ve Van der Wiel'le birer görüşme yapmak istediği vurgulandı.



İki futbolcu da şu anda tatildeler. Emenike'nin ülkesi Nijerya'da olduğu, Gregory Van der Wiel'in ise Dubai'de sevgilisi Rose Bertram'la tatil yaptığı öğrenildi. Her iki futbolcunun da cuma günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.



WEST HAM DENEYİMİNE VURGU



İngiltere'de yayın yapan gazeteler, Sunderland'in hocası David Moyes'in takası devre dışı bırakarak da Emenike'yle ilgilenebileceğini bildirildi. Moyes'in, Londra'da evi olan Nijeryalı futbolcunun West Ham'da Slaven Bilic'le yaşadığı deneyimi çok önemsediği, transferini ciddi ciddi düşünebileceği kaydedildi.



BABASI DA ÇALIŞACAK



Lens, Fenerbahçe'de uzun yıllar devam etmek istediğini açıklamıştı. Hollandalı yıldızın babası Ricardo Lens de yaptığı açıklamada, "Oğlum kariyerini Türkiye'de sürdürmek istiyor. Bu açık ve net... Gerekirse ben de bunun için çaba göstereceğim. Sunderland'li yöneticilerle konuşmaya hazırım" demişti.



