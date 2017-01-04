Necid'e sürpriz talip!

AJANSSPOR- Bursaspor'da forma giymekte zorlanan Tomas Necid'e eski takımı talip oldu.

PEC Zwolle Teknik Direktörü Ron Jans dün düzenlenen basın toplantısında gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını dile getirirken, "Necid şu anda Bursaspor'da oynamıyor. Onun transferi iyi olabilir" dedi. PEC Zwolle bu sezon 17 resmi maçta 13 gol atabildi.

Tomas Necid, bu sezon 11 resmi maçta sadece 462 dakika süre alırken 2 gol kaydetti.

2014-2015 yılları arasında PEC Zwolle forması giyen Çek forvet'in Bursaspor ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.