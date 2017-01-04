"Neilton, Galatasaray'ın gündeminde"

AJANSSPOR- Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo’da oynayan Neilton Meira’nın Türkiye temsilcisi Aydın Demiroviç, 22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’a transferi hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor’da Özgür Sancar’ın canlı yayın konuğu olan Demiroviç, sarı-kırmızılıların futbolcuya olan ilgisini doğruladı ve Hollandalı çalıştırıcı Jan Olde Riekerink’in bu transfere onay verdiğini dile getirdi.

GALATASARAY İLGİLENİYOR

Barcelona’da oynayan dünyaca ünlü yıldız Neymar’a benzetilen Neilton’un geleceği hakkında konuşan Demiroviç,”Brezilya’dan yaklaşık 10 gün önce döndüm. Görüşmelerimiz devam etti. Neilton ile ilgili çalışmalarımız oldu. Bayağı gelişmeler var. Şu anda en çok Galatasaray’ın ilgi alanında. Neymar’a benziyor. Brezilya’da da zaten herkes öyle düşünüyor. Futbolseverler videolarını izlerlerse Neymar’a olan benzerliğini göreceklerdir.” dedi.

Futbolcunun maliyetinin konuşulduğu gibi yüksek olmadığını belirten futbolcunun menajeri, ”Şimdilik konuşulan fiyatlar çok yüksek. Biz görüşmelerimizde fiyatları daha da aşağı çektik. Buradan net bir fiyat vermek istemiyorum. Ama futbolcunun maliyeti bilindiği kadar yüksek değil. Ayrıca maliyeti daha da aşağı indirme durumumuz var.” ifadelerini kullandı.

Güney Amerikalı futbolcuların satış haklarının biraz farklı olduğunu anlatan Aydın Demiroviç, “Bu tip futbolcular için değişik formüller kullanılabiliyor. Avrupa’da da finansal durumlar çok farklı. Herkes hemen cebinden 20-30 milyon çıkarıp vermiyor. Sponsor, transfer için gerekli. Bahsedilen rakamlarla alakası yok. Futbolcuyu daha düşük rakamlara Türkiye’ye getirme durumumuz var. Avrupa’dan da istenilen bir futbolcu. Çok ilgi var. Zannediyorum bu 1 hafta ya da 10 güne netleşir” diye konuştu.

Galatasaray ile görüştüklerini net şekilde doğrulayan yıldız oyuncunun menajeri, “Şimdi çok net bir şey söylemek istemiyorum. Bu tip transferlerde en küçük şey bile transferin durumunu değiştirebilir. Jan Olde Riekerink de bu futbolcuyu istiyor. Riekerink transfere onay verdi. Zaten teknik heyetin istemediği oyuncu da vermiyorum ben. Türkiye’ye transfer olan Brezilyalı futbolcular daha önce çok oldu. Brezilyalılar Türkiye’yi seviyor. Ben normalde Bosna Hersek’te yaşıyorum ama sık sık geliyorum Türkiye’ye. Bu futbolcumuz da Türkiye’ye karşı hiçbir zaman ön yargılı değil” dedi.

3 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Futbolcunun sözleşme talebi hakkında ise, ”Genç futbolcular genelde 3-5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Ama karşılıklı olarak konuşmak ve karar vermek lazım. Hakları Botafogo ve Cruzeiro arasında. Haklarının çoğunluğu ise Botafogo’da. Şu anda sadece Botafogo ile görüşüyoruz. Cruzeiro ile de sıkıntı yok. Anlaşma sağlanırsa Cruzeiro transferi kesinlikle engellemeyecek.” diyen Demiroviç, transfer ihtimali hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

YÜKSEK OLASILIK

Transferin gerçekleşme ihtimaline de değinen futbolcunun menajeri, ”Yüzde olarak söylersem yüzde 75 civarında bu transferin gerçekleşme ihtimali var. Ama imza atmadan net bir şey söylememek gerekiyor. Bana vatandaşlarıyla görüştüğünü söyledi ama isim vermedi. Zaten görüşmesi de normal. İnşallah önümüzdeki günlerde daha net bilgiler verebilirim.” yorumunu yaptı.

Öte yandan bu futbolcuya Türkiye’den başka kulüplerin de ilgi gösterdiği ortaya çıktı. Demiroviç, ”Neilton’a Türkiye’den Galatasaray dışında da talipler var. Başka bir büyük takım var ama söylemeyi şu an uygun bulmuyorum. İlgi yoğunluğunda en çok Galatasaray öne çıkıyor” diyerek sözlerini tamamladı.