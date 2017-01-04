Oğuzhan transferi hakkında da konuştu!

Beşiktaş’ın orta saha oyuncularından Oğuzhan Özyakup, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve gündeme dair açıklamalar yaptı. Siyah-beyazlı futbolcunun kamp yaptığı otelde düzenlediği basın toplantısından öne çıkan başlıklar şu şekilde :

"Defansın önünde..."

“Defansın önünde kendimi iyi hissediyorum. Bileğimdeki ağrı geçti. Hocamız 10 numara pozisyonunda görev verdiğinde de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Takım adına ligin ilk yarısının iyi geçtiğini düşünüyorum. İnanılmaz bir dönem geçirdik. İyi şekilde hazırlanıp, ligin ikinci yarısına girmek istiyoruz. “

Sosa ve Gomez yorumu!

“Giden oyuncuların hepsi önemliydi. Gomez gol kralıydı. Sosa da asist konusunda uzmandı. Önemli oyunculardı. Takımımıza sezon başında iyi isimler katıldı. Yetenekli bir kadroya sahibiz. İyi top oynuyorduk. Bu sene geçen seneye göre yorucu geçti. Maçları yüksek tempoda oynayamıyorduk. Kendimizi biraz geliştirdiğimizi düşünüyorum. 1-0 öne geçtiğimizde mesela skoru tutmaya çalışıyoruz. Bu şampiyonluk yolunda en önemli detaylardan biri.”

"Henüz bir hedef koymadık"

"Biz sezon başından beri maçtan maça bakıyoruz. Avrupa Ligi'ndeki rakibimizi görmedim. Daha vaktimiz ve zamanımız var. Kamp dönemi yüklemeler için önemli. İlk lig maçımız var. Osmanlıspor maçı için çalışmalar yapıyoruz. Avrupa Ligi de önemli. Henüz bir hedef koymadık. Hep maçtan maça bakacağız.”

Cenk ile yaşadığı penaltı krizi hakkında konuştu!

“Geçen sene Mario Gomez takımda olduğunda penaltıları ben atıyordum. Cenk’in gole ihtiyacı olduğunda penaltıları ona bırakıyordum. Ben sakatlandığımda o kullandı. Aramızda hep bir araya geliriz. O gol krallığına oynuyor. Daha önce de tersi oldu ama dikkat çekmedi. Penaltıyı kaçırdığım için çok konuşuldu. Gaziantepspor maçında kendimi iyi hissettim ve penaltıyı ben attım, kaçırdım. Gol olsa daha az konuşulacaktı. Ama böyle şeyler futbolda var.

Başakşehir yorumu!

“Başakşehir’in gerçekten yetenekli bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluğa giden takımlar belli. Tabi ki şampiyon olmak istiyoruz. Bu sene yine aynı hedefle oynuyoruz. Rakibimiz lider olduğu için şu an Başakşehir gibi görünüyor ama tek bir rakibimiz yok. Asıl büyük rakibimizin kendimiz olduğunu düşünüyorum. İyi oynadığımızda yenemeyeceğimiz takım yok. Her hafta daha iyisini yapmamız gerekiyor. İnşallah geçen seneki gibi şampiyonluğa gideriz.”

"Hakemler baskı altında"

"Hakem hatalarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Ama hakemlerin işi de zor. Çok baskı altındalar. Futbolcuların üstünde de baskı olur. Hakemin gözünde o baskıyı hissedebiliyorum. Herkesin hakemlere yardımcı olması gerekiyor. Ben mesela hatalı pas atıyorum. Onlar da hata yapabiliyor. Hakemler maçın kaderini belirleyebiliyor. Zor iş yapıyorlar. Saha içinde onlara biz oyuncular olarak yardım etmeye çalışıyoruz.”

Transfer sözleri

“5 haftalık sakatlık durumum vardı ve ağrılarla oynadım. Şu anda sözleşmeyi konuşmak istemiyorum. Transferle ilgili konuşulmuş hiçbir şey yok. Ama sezon sonuna kadar çok şey konuşulur. Kamp dönemini iyi geçirip ikinci yarıya güzel bir başlangıç yapmak istiyorum. Beşiktaş’ta ne kadar mutlu olduğumu da herkes biliyor. Bu konuda diyecek bir şey yok.”