- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Osmanlı'nın kampı başlıyor!
04 Ocak 2017 , 10:26
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in ilk 16 haftalık bölümünü 26 puanla 6. sırada tamamlayan Osmanlıspor, devre arası kamp çalışmalarına yarın Antalya'da başlayacak.
Son resmi maçını 29 Aralık 2016 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor ile oynayan başkent temsilcisi, 6 günlük iznin ardından yarın Antalya'da topbaşı yapacak.
Mor-sarılı ekip, ligin ikinci bölümünün hazırlıklarını 12 Ocak Perşembe gününe kadar Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sürdürecek.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar