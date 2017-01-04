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Osmanlı'nın kampı başlıyor!

Tarih04 Ocak 2017 , 10:26

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Osmanlı'nın kampı başlıyor!

Spor Toto Süper Lig'in ilk 16 haftalık bölümünü 26 puanla 6. sırada tamamlayan Osmanlıspor, devre arası kamp çalışmalarına yarın Antalya'da başlayacak.

Son resmi maçını 29 Aralık 2016 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor ile oynayan başkent temsilcisi, 6 günlük iznin ardından yarın Antalya'da topbaşı yapacak.

Mor-sarılı ekip, ligin ikinci bölümünün hazırlıklarını 12 Ocak Perşembe gününe kadar Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sürdürecek.

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