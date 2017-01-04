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Osmanlıspor'a Brezilyalı orta saha!
04 Ocak 2017 , 15:25
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Osmanlıspor
AJANSSPOR- Ada'dan Osmanlıspor ile ilgili flaş bir transfer iddiası geldi.
Sky Sports'un haberine göre başkent ekibi, Championship ekiplerinden Queen's Park rangers forması giyen Sandro ile ilgileniyor. Osmanlıspor'un Sandro'yu kiralık olarak değil bonsrvisiyle almayı planladığı belirtildi.
Daha önce Internacional, Tottenham, West Bromwich Albion gibi takımlarda oynayan Brezilyalı orta saha bu sezon 8 maçta 467 dakika süre alırken 3 gol kaydetti.
27 yaşındaki Sandro'nun kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Osmanlıspor
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