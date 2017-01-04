Özat'tan Ahmet Çalık açıklaması

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Galatasaray ile adı anılan Ahmet Çalık için "Ahmet'i bugün 1 liraya olmazsa sezon sonunda gelip 2 liraya alırlar. Alacaklar, çünkü Ahmet bugün ülkenin en iyi stoperlerinden birisi" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Belek kampında antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenmana Gençlerbirliği'nin yeni transferleri İsveçli sol kanat oyuncusu Jonathan Ring ile Brezilyalı stoper Luccas Claro da katıldı. Sakatlığı nedeniyle izinli olan ve antrenmanda yer almayan Stancu'nun akşam saatlerinde takımın kampına katılacağı belirtildi. Teknik direktör Ümit Özat, antrenmanda futbolcularına ısınmanın ardından pas ve top kapma ile koordinasyon çalışması yaptırdı.

AHMET ÇALIK'TAN GAZETECİLERE "MUTSUZ VE DÜŞÜNCELİ YAZ" ŞAKASI

Antrenmanda neşeli olduğu gözlenen Ahmet Çalık ise gazetecilerle şakalaştı. Gazetecilerin bulunduğu alanda ısınma hareketleri yapan Çalık, "Abi yaz, mutsuz ve düşünceli yaz" diyerek espri yaptı.

"HEDEFTEN ŞAŞMADIK"

Antrenmanın ardından soruları yanıtlayan teknik direktör Ümit Özat, Gençlerbirliği'nde göreve geldiği günden itibaren iyi performans sergilediklerini, belirttikleri hedeften şaşmadıklarını dile getirdi. Transfer edilen yeni oyuncuların uyum sürecini atlatmaları halinde ikinci yarı hedeflerine ulaşabileceklerine inandığını aktaran Özat, kadroyu güçlendirmek için santrafor ile orta sahaya birer futbolcu transferi yapmayı planladıklarını söyledi. Ligin ikinci yarısında 18 günde 7 maç oynayacaklarını kaydeden Özat, bu zorlu periyotu minimum hasarla atlatıp, kalan maçlara geniş bir çalışma programıyla hazırlanacaklarını dile getirdi.

"BELİRSİZLİK İYİ DEĞİL"

Ligi ilk 6 takımda bitirmeyi hedeflediklerini belirten Özat, "Bu çok kolay gibi görünmüyor ama çalışırsak da zor değil. Şunun netleşmesi lazım, önemli olan aramızdan ayrılan olacak mı olmayacak mı? Gelenler mutlaka olacak. Bunlar da hafta sonuna kadar bir an evvel sonuçlandırırsak, ondan sonra kapsamlı şekilde antrenmanlarımıza konsantre oluruz. Belirsizlik iyi bir şey değil" dedi.

LENDEL'İN GÖNDERİLMESİ

Lendel'in gönderilmesi konusunda da açıklama yapan Ümit Özat, yönetime verdiği rapor sonrası futbolcunun kulüple ilişiğinin kesildiğini söyledi. Özat, takımdan gitmek isteyen futbolcuların kulübün menfaatleri doğrultusunda gidebileceğini vurguladı.

AHMET ÇALIK'IN TRANSFERİ

Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a transferi konusunda görüşlerini belirten Özat, şöyle konuştu:

"Sadece bana kalırsa, oyuncu gitsin derdim yok. Ahmet bu ülkenin en iyi 1-2 stoperinden birisi. Ahmet, antrenör ve takım için büyük avantaj. Ben de böyle bir avantajı kaybetmek istemem ama bu kulübün mali yapısı var, dengeler var. Bu kulübün nasıl ayakta durduğunu en iyi bilenlerdenim. Kulüp menfaatleri ve Ahmet'in menfaatleri doğrultusunda olacaksa kimsenin önünü kesemeyiz. Bana soracak olursanız bu ülkenin ve bu kulübün maddi gerçekleri var. Bazen isteseniz de oyuncuyu elinde tutamıyorsunuz ama çok önemli değil. Ahmet'i bugün 1 liraya olmazsa sezon sonunda gelip 2 liraya alırlar. Alacaklar, çünkü Ahmet bugün ülkenin en iyi stoperlerinden birisi. Dolayısıyla ne Ahmet'in ne bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Kalmasından da mutlu olurum."