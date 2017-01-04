PAOK'un Bruma oyunu!

Sarı-kırmızılıların, Bruma’yı M.United’a gönderip yerine 26 yaşındaki yıldızı transfer edeceği yönünde bilgi alan Yunan yetkililer, 4 milyon Euro’luk teklifin yükseltilmesi için diretiyor

Garry Rodrigues'le anlaşan G.Saray'da bu transfer Bruma'ya takıldı! PAOK, takımın en iyisi olan oyuncusunu satmaya önce yanaşmadı ancak Cimbom'un ısrarı üzerine araştırma yaptı. Yunan ekibine G.Saray'ın Bruma'yı M.United'a satacağı bilgisi verildi ve Rodrigues'in de Portekizli yıldızın alternatifi olduğu söylendi. "Bruma'yı satıyorlar, indirim yapmayalım'' görüşünü savunan PAOK'lu yöneticiler, G.Saray'dan fiyat artırmasını istedi ve bu transferin Rodrigues'in serbest kalma bedelinin ödenmesine bağlı olduğunu bildirdi.

5.5 MİLYON EURO'YA ÇIKTI!

Yeşil Burun Adaları asıllı Hollanda pasaportlu kanat oyuncusu 2015'te PAOK'a imza attığında serbest kalma bedeli 4 milyon Euro'ydu. Sözleşmedeki madde gereği geçen sürede bu bedel 5.5 milyona çıktı. Rodrigues'in yerine oyuncu bakan Yunan ekibi, 4 milyon Euro'luk teklif yapan G.Saray'a şimdilik cevap vermedi. SABAH, Bruma'ya M.United'dan teklif olup olmadığını sarı-kırmızılı yetkililere sordu ve "Masaya gelen bir teklif yok'' yanıtını aldı.

'G.SARAY'I İSTİYOR'

PAOK'un sahibi İvan Savvidis'in oğlu Georgios Savvidis de Garry Rodrigues'in Galatasaray'a olası transferi hakkında açıklama yaptı. Yunan taraftarların tepkisine cevap vermek zorunda kalan oğul Savvidis, "İstediğimiz teklif gelmezse takımdan ayrılmayacak. Sorun aslında para değil. Rodrigues kalmak istemiyor. G.Saray'a gitmek istiyor" dedi.