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Poldi'den transfer itirafı!
04 Ocak 2017 , 18:38
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AJANSSPOR - Çin'e transfer olacağı konuşulan Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, ülke basınına bir röportaj verirken, transfer itirafında da bulundu.
Köln'den Bayern Münih'e transferini yorumlayan Podolski, "Bu benim için tamamen alışık olmadığım bir durumdu. Her şey bir anda farklılaştı, arkadaşlarım artık yanımda değildi, ailem orada değildi. Ailemle birlikte yaşamaya alışmıştım. Farklı bir dünyaya gelmiştim" dedi.
Bayer Münih'te geçen 3 senenin ardından Manchester City'den teklif aldığını ancak Köln'e döndüğünü anlatan tecrübeli yıldız, "Köln haricinde İngiltere'den teklifler vardı. Hatta Manchester City ile görüşme bile olmuştu ancak ben Köln'e, taraftarlara, güney yakasına geri dönmek istedim. O his o kadar güçlüydü ki, diğer her şeyi geri çevirdim. Yıllarca Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilirdim ancak o anda bu bana bir şey ifade etmedi" diye konuştu.
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