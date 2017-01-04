Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, "Ligin ikinci bölümünde daha iyi futbol oynayan ve sonuca gidebilen bir ekip olamak için çalışıyoruz." dedi.

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün takımın Antalya'da toplandığını ve bir haftalık kamp çalışmalarının başladığını bildirdi.

Ligin ikinci yarısına sahalarında oynayacakları maçla başlayacaklarını belirten Tankut, "İlk iki maçta sahamızda, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray ile oynayacağız. Saha avantajımızı kullanmak istiyoruz. İlk devrede istediğimiz oyunu oynamamıza rağmen birçok nedenden ötürü sonuca gidemedik. Hedeflerimizin az da olsa altında kaldık. Ligin ikinci bölümünde daha iyi futbol oynayan ve sonuca gidebilen bir ekip olmak için çalışıyoruz. Teknik ekibimizin raporları doğrultusunda bazı oyuncularımızla yollarımız ayrılacak. İki transferimiz oldu, kadro dışı bıraktığımız bir oyuncumuzu da affettik. Bir ya da iki takviye daha yapılacak." diye konuştu.

Tankut, tek hedeflerinin bu sezon ligde kalmak olduğunu, bu amaç doğrultusunda gerekli transferleri yapmak için gayret ettiklerini sözlerine ekledi.