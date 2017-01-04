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Sefa Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu..

Tarih04 Ocak 2017 , 21:39

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Sefa Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu..

Süper Lig'de ilk yarının bitmesine iki hafta kala takımın başına İbrahim Üzülmez'i geçiren Gaziantepspor, ilk transferini yaptı, Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı. 

Alanyaspor'dan ayrılan 26 yaşındaki forvet yeni takımıyla Antalya'daki kampta idmana çıktı. 

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