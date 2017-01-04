Serdar Taşçı'da pürüz çıktı!

Trabzonspor’un devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Serdar Taşçı ile yıllık alacağı ücret konusunda mutabakat sağlanamadığı öğrenildi.

Bordo mavili yönetimin Serdar Taşçı'nın için İstanbul'da bir görüşme yaptığı, bu görüşmede oyuncunun istediği ile Trabzonspor'un teklif ettiği rakamlar arasında farklılık olduğu öğrenildi. Bu nedenle görüşmeler askıya alınırken, rakamların birbirine yaklaşması durumunda görüşmelerin yeniden başlayabileceği ifade edildi.