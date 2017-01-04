Serdar transferi bitti!

AJANSSPOR- Trabzonspor, Serdar Taşçı ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Rus Haber Ajansı TASS'ın haberine göre bordo mavili ekip, Serdar'a yıllık 2.3 milyon Euro ödeyecek. Transferin resmi olarak açıklanmasının an meselesi olduğu belirtildi.

Trabzonspor, Emmanuel Mas ile Joao Pereira'yı da Antalya'daki kampa getirmişti.