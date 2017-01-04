"Sneijder ile oynamak istiyorum"

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı forması giyen ve Hollanda pasaportu da taşıyan Rodrigues, hayranı olduğu Sneijder ile oynama şansını tepemeyeceğini söyledi. PAOK’un 4 milyon Euro talebine karşılık Cimbom, teklifini 3.5 milyon Euro’ya çıkardı.

Açık açık resti çekti, idmanlara çıkmamaya başladı ve rotasını Florya’ya kırdı. Galatasaray’ın almak istediği Rodrigues, Cimbom’a “Evet” deyip PAOK kulübüne de bu kararını iletti. Teknik direktör Jan Olde Riekerink ve scout ekibinin tam not verdiği 26 yaşındaki kanat oyuncusu, artık yüzde 90 Galatasaray’da… Yasin Öztekin’i kadro dışı bıraktıktan sonra başarılı futbolcunun transferine yoğunlaşan sarı kırmızılılar, mutlu sona artık çok yakın... Bu sezon PAOK forması ile Yunanistan’da 12 maçta 3 gol ve 5 asiste imza atan futbolcu, gözde isimleri arasında yer aldığı kulübü ile gemileri yaktı.

BUGÜN GÖRÜŞÜYORLAR

Bugün Yunanistan’da Galatasaray temsilcileri ile bir araya gelecek olan PAOK yöneticilerine Garry Rodrigues son kez açık ve net konuşarak transferin yolunu açtı.

Hollanda pasaportu bulunan Yeşil Burun Adaları kökenli oyuncu, Sneijder’in her zaman hayranlıkla izlediği bir yıldız olduğuna dikkat çekip PAOK kulübüne, “Beni artık bırakın. Galatasaray’a gideceğim. Sneijder ile birlikte oynamak istiyorum. Bu benim bir daha yakalayamayacağım büyük bir olay. Bu fırsatı kaçıramam. Zaten Galatasaray’ın teklifini kabul ettim” diyerek tavrını belirtti..

KENDİSİNE 1.5 MİLYON EURO

Sözleşmesinde sezon sonunda 5 milyon Euro’ya serbest kalma maddesi bulunan Garry Rodrigues için PAOK kulübü, oyuncunun gitme isteği yüzünden Galatasaray’dan 4 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Galatasaray ise, bugün Yunanistan’da yapılacak olan toplantı öncesi teklifini 2.5 milyon Euro’dan 3.5 milyon Euro’ya çıkardı. Bu artış sonrası Rodrigues’in Galatasaraylı olmasına kesin gözle bakılmaya başlandı. Sarı kırmızılılar, oyuncu ile ise, 1.5 milyon Euro garanti ücret karşılığında el sıkıştı. Hafta içinde Garry Rodrigues’in Galatasaray’a resmi imzayı atıp Antalya kampında yeni takımına katılması bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet