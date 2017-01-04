Terör yüzünden ayrılmak istiyor!

AJANSSPOR- Son yaşanan terör olaylarından etkilenen Adriano'nun Beşiktaş'tan ayrılmak istediği iddia edildi.

Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Adriano devre arasında uygun bir teklif gelmesi halinde Türkiye'den ayrılacak. Eşi ve çocuklarını Barcelona'ya gönderen yıldız oyuncunun Türkiye'de yaşanan terör olaylarından etkilendiği ve bu yüzden ayrılmayı kafasına koyduğu belirtildi.

Sezon başında Barcelona'dan transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 resmi maçta görev alırken 2 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.