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Terörü bahane gösterdi, Fenerbahçe'yi reddetti!

Tarih04 Ocak 2017 , 12:48

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Terörü bahane gösterdi, Fenerbahçe'yi reddetti!

-AJANSSPOR

Ligde ilk yarıyı 4. sırada kapatan ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de, teknik direktör Dick Advocaat transfer arayışına girdi. Ofansif orta saha arayışında olan Fenerbahçe'nin adı Sosa ve Ben Arfa ile anılmış olsa da, İstanbul'da gerçekleşen terör eylemlerinden sonra bu transferler gündemden düşmüştü.

İtalya basınından mediagol.it'e göre, Fenerbahçe'nin gündemine, sezon sonu kulübü Palermo ile sözleşmesi bitecek olan Robin Quaison geldi. Ancak İsveçli futbolcu da, terör olaylarından dolayı Fenerbahçe'nin kendisiyle görüşme talebini reddetti. Quaison ile Hoffenheim kulübünün ilgilendiği belirtildi.

 

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