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Trabzonspor iki transferi KAP'a bildirdi!

Tarih04 Ocak 2017 , 12:32

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Trabzonspor iki transferi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Joao Pereira ile 1,5, Emmanuel Mas ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı KAP'a bildirdi. İşte sözleşme detayları:

KAP'a yapılan bildirimler şöyle;

"Profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira  ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;  

2016 - 2017 futbol sezonu için    480.000.-EUR garanti ücret

2017 - 2018 futbol sezonu için    950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.  

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla"

 

"Profesyonel futbolcu  Emmanuel David Mas Sgros  ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;  

2016 - 2017 futbol sezonu için    986.000.-EUR garanti ücret,

2017 - 2018 futbol sezonu için    1.272.000.-EUR garanti ücret, 

2018 - 2019 futbol sezonu için    1.272.000.-EUR garanti ücret,            

2019 - 2020 futbol sezonu için    1.272.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. 

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla

 

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