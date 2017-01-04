Trabzonspor iki transferi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Joao Pereira ile 1,5, Emmanuel Mas ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı KAP'a bildirdi. İşte sözleşme detayları:

KAP'a yapılan bildirimler şöyle;

"Profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2016 - 2017 futbol sezonu için 480.000.-EUR garanti ücret

2017 - 2018 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla"

"Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2016 - 2017 futbol sezonu için 986.000.-EUR garanti ücret,

2017 - 2018 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret,

2018 - 2019 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret,

2019 - 2020 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla