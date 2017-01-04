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Trabzonspor iki transferi KAP'a bildirdi!
04 Ocak 2017 , 12:32
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor Joao Pereira ile 1,5, Emmanuel Mas ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı KAP'a bildirdi. İşte sözleşme detayları:
KAP'a yapılan bildirimler şöyle;
"Profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2016 - 2017 futbol sezonu için 480.000.-EUR garanti ücret
2017 - 2018 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla"
"Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2016 - 2017 futbol sezonu için 986.000.-EUR garanti ücret,
2017 - 2018 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret,
2018 - 2019 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret,
2019 - 2020 futbol sezonu için 1.272.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
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