Trabzonspor'dan Eto'ya son teklif

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında 12 gol atarak bu noktada eksiklik yaşayan bordo mavililer, devre arasında forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor’un Antalyaspor’da forma giyen 35 yaşındaki Samuel Eto için oyuncu ve kulübüne son bir teklifte bulunduğu bildirildi. Daha önce yapılan görüşmelerin olumsuz gerçekleşmesinin ardından bordo mavililer bu kez transferi sonuçlandırma hedefiyle son teklifi iletti.

RAFA KALDIRILABİLİR

Eto ile Beşiktaş’ın da uzun süredir görüşme halinde olduğu belirtilirken, yapılan son tekliften de olumlu sonuç alınamaması durumunda yönetimin Eto transferini rafa kaldıracağı kaydedildi. Kamerunlu forvet oyuncusu Antalyaspor forması ile bu sezon ligin ilk yarısında 13 maçta görev aldı, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

TAKIM KONDİSYON ÇALIŞTI

Antalya’nın Belek ilçesinde devre arası kamp çalışmalarına devam eden Trabzonspor, saat 11.00’de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Antrenmanda Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Akakpo ile rahatsızlığı bulunan N’doye yer almadı.

MEHMET EKİCİ ANTRENMANDA

Trabzonspor’dan ayrılmak üzere farklı takımlarla transfer görüşmeleri yapan ve dün akşam takımın kampına katılan Mehmet Ekici, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bordo mavili takımla ilk antrenmanına çıktı. Ekici’nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğu da bildirildi.

MAS VE PEREİRA İLK ANTRENMANA ÇIKTI

Bu arada Trabzonspor’un yeni transferleri Emmanuel Mas ile Joao Pereira da bordo mavili takımla ilk antrenmanına çıktı. Sabah yapılan antrenman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla kaynaşan iki oyuncunun, antrenmanda da çalışkan ve istekli oldukları gözlendi.