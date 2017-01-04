Trabzonspor'un Ndiaye ısrarı!

Trabzonspor Kulübü yöneticileri 26 yaşındaki orta sahanın transferi için, “Zor ama imkansız değil. Tüm şartlarımızı zorlayacağız” dedi.



Bordo-mavili takımda transferdeki öncelikli gündem maddeleri arasına giren Badou Ndiaye için tüm imkanlar seferber edilecek. Yapılan ilk görüşmelerde Ankara temsilcisinin oyuncusunu bırakmaya yanaşmaması üzerine teklifini güncelleyen bordomavililerde Başkan Muharrem Usta ile Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun bu transferle yakından ilgilendiği belirtildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da Ndiaye için ısrarlı bir şekilde, "İskeletimizi onun üzerinde kurarız. Bize önemli katkılar sunabilir" ifadelerini kullanması üzerine bordo-mavili kulübün bonservis bedeli olarak 3 milyon 500 bin euro'yu ödemeyi bile göze aldığı öğrenildi. Trabzonspor yöneticileri, Ndiaye transfer için, "Zor ama imkansız değil. Transferin gerçekleşmesi için tüm şartlarımızı zorlayacağız" diye konuştu.



6 GOL ATTI, 3 ASİST YAPTI



Bu sezon Osmanlıspor forması ile 29 maça çıkan Ndiaye, 6 gol atarken, 3 de asist yaptı. Sezon başında da gündeme gelen ama alınamayan 26 yaşındaki ofansif orta sahanın transferi için şartları zorlayacak olan bordomavili takım, bu kez işi bitirmeye kararlı. Başkent ekibinin hocası Mustafa Akçay, Ndiaye'nin ayrılmasına onay vereceğini belirtmişti.



330 BİN EURO ÖDENMİŞTİ



Osmanlıspor'a 2 sezon önce Norveç'in Bodo Glimt takımından sadece 330 bin euro'ya transfer olan Ndiaye, gösterdiği performans ile değerini hızlı bir şekilde yükseltmeyi bildi.



Kaynak : Fotomaç