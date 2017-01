''Türkiye'ye gelmek istemiyor iddiası yalan''

AJANSSPOR- İtalya Ligi takımlarından Palermo’da forma giyen Robin Quaison’un Türkiye temsilcisi Hasan Eğilmez, İsveçli futbolcunun Fenerbahçe’ye transfer olup olmayacağı konusuna açıklık getirdi.; İsveçli orta saha oyuncusunun Türkiye ile ilgili yaptığı iddia edilen açıklamalar ve geleceği hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

İDDİANIN AKSİNE TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTİYOR

Radyospor’da Özgür Sancar’ın canlı yayın konuğu olan Eğilmez, ”Futbolcunun Türkiye hakları bizim elimizde bulunuyor. Çıkan haberler ise kesinlikle gerçekleri yansıtmıyor. Futbolcumuz öyle bir açıklama yapmadı, yapamaz da. Transferle ilgili bir durum olduğunda masaya oturmaya açığız. Bazı insanlar maalesef olayları çarpıtmayı çok seviyor. Futbolcumuz Quaison, İstanbul’u çok seviyor. Ayrıca, bu olaylarla ilgili ”Korkmuyoruz, varız” diyor. Transfere her türlü açık kendisi” ifadelerini kullandı.

“Edilen küfürler sebebiyle çok şaşkın”

Öte yandan futbolcunun, yapmadığı açıklamalar nedeniyle haksız yere hakaret ve küfürlere maruz kaldığını belirten Hasan Eğilmez, “Türkiye’de tansiyon biraz yüksek. Ama her şeyin bir sınırı var. İnsanlara yakışmayan küfürler var. Böyle bir açıklama yapmamasına rağmen futbolcumuza saldırmalarını anlamıyorum. Ben o küfredenleri Fenerbahçe taraftarı olarak da görmüyorum. Kendisi de bu küfürler sebebiyle çok şaşkın. Bir taraftan da Fenerbahçe’nin futbolcumuza ilgi duyduğu haberleri var. Bu gurur verici bir şey. Ama kesinlikle böyle bir açıklama yapmadı. Futbolcumuz Türkiye’ye transfer olmaya her zaman açıktır. Bunun altını çizelim.” açıklamasında bulundu.

Bu arada Robin Quaison’a Galatasaray’ın ilgisini olup olmadığı sorusuna ise futbolcunun menajeri, ”Biz sadece medyadan duyduklarımızı söylüyoruz. Kulüp içinden görüştüğümüz kimse yok. Ama futbolcumuz her türlü teklife açıktır. Şimdi Galatasaray ile ilgili açıklama yapmam doğru olmaz. Direkt görüşmeye geçmedik. Her türlü transfer teklifine açığız. Biz her türlü transfer teklifine açığız. Oyuncumuz Türkiye’de oynamaya sıcak bakıyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Oyuncunun menajeri Masirej Jadama da Robin için Türkiye'den gelecek teklifleri değerlendirebileceklerini söyledi.