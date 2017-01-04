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Veli Kavlak fırtına gibi döndü!

Tarih04 Ocak 2017 , 09:05

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Veli Kavlak fırtına gibi döndü!

Omuz bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir takımından ayrı kalan Veli Kavlak, Antalya kampıyla birlikte takıma geri dönmüştü.

Takım çalışmalarındaki hırslı görüntüsüyle, hocası Şenol Güneş’e, “İkinci yarıdaki forma yarışında ben de varım” mesajını gönderen 28 yaşındaki futbolcu, gösterdiği yoğun çabayla alkış topluyor.  (Fanatik)

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