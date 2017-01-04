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Yollar resmen ayrıldı!
04 Ocak 2017 , 19:26
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray, Hamit Altıntop'un sözleşmesinin 825 bin Euro karşılığında feshedildiğini açıkladı.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Hamit Altıntop ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya 825.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir"
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