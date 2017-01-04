Yönetimden Hamit'e büyük jest!

Cim-Bom, yollarını ayırdığı Hamit’e jest yapıp, bu sezon sonuna kadar alacağı 875 bin euroyu da verecek. Yönetim buna gerekçe olarak futbolcunun geçen sezonki 1 milyon 373 bin eurodan feragat etmesini gösterdi.

Tuzla ile oynanan kupa maçından sonra bileti kesilen isimler arasında yer alan Hamit Altıntop’un vedası Galatasaray’a pahalıya patladı.

Cim-Bom, geçen sezonki alacağı rakam olan 1 milyon 373 bin eurodan feda edip, bu yıl için 1 milyon 650 bin euroya imza atan Hamit ile yollarını ayıracak ancak parasını ödemeye devam edecek. Tuzla karşılaşmasının ardından psikolojisinin bozulduğunu ve Galatasaray’da faydalı olamayacağını belirten Hamit, yönetime başvurarak ayrılmak istediğini dile getirmişti.

Sarı-kırmızılılar, futbolcunun bu samimiyeti sonrasında bir jest yapmaya karar verdi, ligin ikinci yarısında alması gereken 875 bin euroyu da vereceğini fesih sözleşmesine koydu. Yönetim buna gerekçe olarak, geçen sezon futbolcunun 1.3 milyon eurodan feragat etmesi gösterdi.

Oynarsa kesilecek

İlk başta Galatasaray’ın aleyhine gibi duran bu anlaşmada sarı-kırmızılılar lehine bir madde de bulunuyor. 34 yaşındaki futbolcu devre arasında herhangi bir kulübe gitmesi durumunda Cim-Bom bu parayı ödemeyecek. Futbolcunun menajeri ile yapılan görüşmeler sonucunda fesih, bu maddeler ışığı altında gerçekleşecek.

Bu sezon ligde sadece 4 karşılaşmada sonradan oyuna giren Hamit, toplam 54 dakika sahada kaldı. Kupada da 5 karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, Dersimspor maçında bir gol buldu.

Hamit sonradan oyuna girdiği maçlarda kazanılan puan başına 2 bin 500 euro hak ediş alıyordu. (Milliyet)