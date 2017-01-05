Abdülkerim 3 takımın kıskacında!

Konyaspor'un devre arasında krilamak istediği Abdülkerim Bardakçı için PTT 1. Lİg takımları sıraya girmiş durumda.

Atiker Konyaspor’un genç oyuncusu Abdülkerim Bardakçı PTT 1. Lig takımlarının gündeminde. Konyaspor teknik heyetinin devre arasında başka bir takıma kiralanmasını istediği genç oyuncu Samsunspor, Büyükşehir Gaziantepspor ve Boluspor ile görüşüyor. Oyuncunun bugün ya da en geç yarın yeni takımına karar vermesi bekleniyor.

Öte yandan Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ile birebir bir görüşme yapan Abdülkerim’in taraftar faktörü nedeniyle bu kulübü tercih edebileceği gelen bilgiler arasında.

(Konya Yenigün)