Adriano'dan iddialara yanıt!

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında Katalan devi Barcelona’dan renklerine bağladığı Adriano Correia’yla ilgili olarak dün şok bir iddia ortaya atıldı.



Barcelona’ya yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo’nun internet sitesinde yer alan haberde, 32 yaşındaki futbolcunun İstanbul’da son dönemde üst üste yaşanan terör olayları sebebiyle Beşiktaş’tan ayrılmak istediği öne sürüldü. Antalya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren tecrübeli ismin, bu isteğini yönetime ilettiği ve ailesini de Barcelona’ya gönderdiği bildirildi.



Haberin devamında başarılı oyuncunun menacerinin transfer için başka takımlarla görüşmelere başladığı iddia edildi.



Barcelona’ya döndüler ama...



Kara Kartal’ın dün yapılan takım çalışmasında oldukça mutlu görüntüler sergileyen tecrübeli oyuncunun ise bu iddiayı yalanladığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun, ailesinin Barcelona’da olduğunu doğruladığı ancak bu durumun terör olayları sebebiyle değil Süper Lig’in araya girmesi sonrasındaki tatil sebebiyle olduğunu ilettiği belirtti. Ayrıca dünkü idmanda oldukça mutlu görüntüler sergileyen Adriano, istekli futboluyla teknik ekibini sevindirdi.

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