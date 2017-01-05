Advocaat Salih'ten ne bekliyor?

Fenerbahçe'de ilk yarıda beklediği kadar forma şansı bulamayan ancak son kupa maçlarında iyi bir futbol ortaya koyarak 2. yarı için umut veren Salih Uçan, hocasının kendisinden ne istediğini açıkladı.



DEDİKLERİNİ YAPIYORUM

Salih, "Advocaat benden topa karşı daha sert olmamı, mücadeleden kaçmamamı ve çift yöntü bir bir orta saha oyuncusu olmamı istiyor. Bana katkısı çok fazla oldu. Dediklerini uygulamaya çalışıyorum. Umarım 2. yarıda daha fazla şans bulurum" dedi.

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