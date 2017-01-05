Aktar'dan Divan'a davet!

AJANSSPOR - Galatasaray’da 7 Ocak Cumartesi günü Divan Kurulu Olağanüstü toplantısı gerçekleştirilecek. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda sabah saat 11:00’de başlayacak toplantı öncesinde Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, üyelere katılım çağrısında bulundu.



Cumartesi günü gerçekleştirilecek toplantıda Divan Kurulu’nun kuruluşu, işlevi ve çalışma esasları hakkında yeni üyelere bilgi verileceği ifade edildi. Ayrıca, 2016 yılında Uluslararası ve Türkiye şampiyonalarında başarı kazanmış olan sarı-kırmızılı kulübün sporcularına, antrenör ve yöneticilerine Divan başarı beratı verilecek.



Bu arada geride bıraktığımız Aralık ayında Divan Kurulu üyeliğine hak kazanmış üyeler için de Divan Kurulu beratı takdim merasimi yapılacağı duyuruldu.