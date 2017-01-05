Beşiktaş'tan fikstür isyanı!

Beşiktaş, ligin ikinci yarısındaki ilk beş maçlarının 3’ünü Pazartesi günü oynayacak olmalarına tepki gösterdi

TFF, ligin ikinci yarısında oynanacak olan ilk 5 haftanın programını açıkladı. Beşiktaş'ın, 17, 18 ve 19. haftadaki maçlarının günü Pazartesi olarak belirlendi. Bu duruma siyah-beyazlılar tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medyadan planlamaya isyan etti. İlkyarıda sürekli Pazartesi günü oynamalarına tepki gösterenF.Bahçe'nin, TFF'ye verdiği dilekçe sonrası, ilk 5 haftada hiçbir maçı Pazartesi'ye konulmadı.

Zirve yarışındaki takımların günleri şöyle:

Sabah