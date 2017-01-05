Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken bitecek transferler olduğunu bunların en kısa zamanda açıklanacağını duyurdu.

Nazifoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“BİTECEK TRANSFERLER VAR”

"Takımda eksiklerimiz var. Galatasaraylılar merak etmesin hemen hemen hepsinin sakatlığı Konyaspor maçına kadar düzelecek durumda. Transfer çalışmalarımız da son hızla sürüyor. En iyisini yapmak istediğimiz için biraz gecikiyor. Kamp dönemine de yetiştireceğimiz transferler olacak. Bitecek transferler var.

Takımdaki moral son derece iyi. Tabii ki 3-4 günlük bir tatilden döndükten sonra adapte olmak zor. Yarından sonra takım tam olarak rayına oturacaktır. Çok zor şartlarda iki deplasmana gideceğiz. Fakat şampiyonluğa oynayan bir takımın kazanması gereken maçlar… Sezon içinde bu iki takımla zaten karşılaşacaktık. Peş peşe oynayıp aradan çıkartacağız."

“İSTİKRARI SAĞLAMAK İSTİYORUZ”

"İlk devre hocanın da yönetimin de kabul ettiği gibi istikrarlı bir oyun ortaya koyamadık. İkinci devre bu istikrarı sağlamak istiyoruz. Bunu da yapacağız. Tuzla maçını kıstas olarak alınmasın. O mücadele bir kazaydı. Son haftalarda yakaladığımız trendi devam ettireceğiz." (Fanatik)