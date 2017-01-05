Bonservisi artıyor!

Sarı-Kırmızılı kulübün stoper adaylarından Vitor Hugo’nun bonservis bedeli her geçen gün biraz daha yükseliyor!



Palmeiras forması giyen Brezilyalı futbolcunun bonservisinin yüzde 50’sinin Sao Paulo’da olduğu ortaya çıktı. Palmeiras’ın ardından Sao Paulo’nun da 25 yaşındaki savunmacıya talipler çıkınca fiyat artırma yoluna gittiği ve her iki kulübün de 5’er milyon Euro’dan, toplamda 10 milyon Euro fiyat biçtiği öğrenildi.



Oyuncunun menaceri Lages ise “Galatasaray Kasım ayından bu yana oyuncuya talip. Sürekli onun için bizimle görüşmek isteyenler oluyor. İtalya, Almanya ve Portekiz’den de onu isteyenler var. Resmi teklif gelince konuşacağız” dedi.

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