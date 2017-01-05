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Bruma'da geri sayım!

Tarih05 Ocak 2017 , 09:02

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Bruma'da geri sayım!

Galatasaray Yönetimi’nin yeni sözleşme imzalamak istediği Bruma için artık geri sayıma geçildi.

Sarı-Kırmızılılar devre arasında Portekizli futbolcunun kontratını 2022 yılına kadar uzatmak istiyor.

Genç yetenek de kontrat yenilemeye sıcak bakıyordu, ancak Avrupa devlerinin ilgisi kafasını karıştırmaya başladı. Yönetim ise işi bir an önce bitirip, Bruma’nın Galatasaray’da yola devam etmesini garanti altına almayı planlıyor.

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