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Bursaspor ile anlaştı mı?

Tarih05 Ocak 2017 , 14:24

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Bursaspor ile anlaştı mı?

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’da forma giyen Güray Vural’ın, bordo-mavili takımın Antalya kampından ayrıldığı ve transfer görüşmelerine başladığı öne sürüldü. Akhisar Belediyespor’dan kadroya dahil edildikten sonra bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Güray’a Bursaspor ve Kayserispor talip oldu.

Yeşil-Beyazlı kulübün teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu’nun bu transferi istediği ve olumlu rapor verdiği belirtildi. Öte yandan Trabzonspor da bu futbolcunun gidişine sıcak bakıyor. Ayrıca Emmanuel Mas’ın da İstanbul’a gelmesinin ardından Güray’ın ayrılığına kesin gözüyle bakıldığı gelen haberler arasında.

Güray Vural, Bursaspor Kulübü yetkilileriyle görüşme yapacak. Güray Vural, bu sezon Trabzonspor’da 11 maça çıkmış ve 796 dakikada 1 gol atmıştı.

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