Çaykur Rizespor'dan Hikmet Karaman açıklaması

AJANSSPOR ÖZEL-

Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

İlk olarak tesisleşme ve altyapı çalışmalarından bahseden Metin Kalkavan, "Devam eden çalışmalarımız var. Altyapıda ciddi eksiklerimiz var. Stadyumumuzun zemini Türkiye'de en iyi stat zemini. Yatırım yapmamızda en önemli etken Hikmet Karaman oldu. Kendisine bir futbolcu mu istiyorsun, yoksa stadyum zemini mi dedim o da zemin istediğini ifade etti.

Stadyum zeminine yaklaşık 550 bin Euro civarında yatırım yaptık. Küçük bir kulübüz ama iddialıyız fakat sportif başarı noktasında şu anda istediğimiz yerde değiliz" dedi.

"Beraber düşer,beraber çıkarız"

Zaman zaman gündeme gelen Hikmet Karaman ile yollar ayrılacak söylentilerine ise Başkan Kalkavan, "Hocamızdan memnunuz. Bizde fark etmez, beraber düşeriz, beraber geliriz. Bizde her zaman istikrar tablosu devam eder. Bir teknik adam bir kulüpte başarılı diğer kulüpte başarısız oluyorsa burada suçlu herkestir. Kulüplerimizde istikrar olmalı. Takımlarımıza zarar veren sık sık hoca değiştirilmesi" ifadelerini kullandı.

"10 numara ve stoper arıyoruz"

Rizespor'un devre arasındaki transfer politikasından bahseden Kalkavan, "Devre arası transfer dönemi kolay değil. Reina hadisesi futbola ciddi bir darbe vurdu. Son olaylar camiamızı etkiledi. Anlaştığımız 2-3 oyuncu Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiler. Türkiye zor süreçten geçiyor, Reina olayı tuzu biberi oldu. Gelmek isteyen oyunculara kapımız açık, gelmeyen oyuncularada saygı duyyoruz. On numara ve stoper arayışımız var" diye konuştu.

-En büyük talihsizliğimiz Kweuke

"Léonard Kweuke sezona sakat başladı ve form tuttuğu zaman talihsiz bir hadise yaşadı fakat çalışmayı bırakmadı. Üzücü hadise yaşandığında bizi bırakmak istemedi, ailesi şu anda Gabon'da. En büyük talihsizliğimiz o oldu, Kweuke olsaydı daha farklı olabilirdi"