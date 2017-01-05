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Cenk Ahmet Alanyaspor'da!
05 Ocak 2017 , 17:02
AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'de fazla forma şansı bulamayan Cenk Ahmet Alkılıç ile kesin olarak anlaşma sağladı.
Önceki gün Umre'den gelen Cenk Ahmet'in, ilerleyen saatlerde yeni kulübü Alanyaspor ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ligin ilk yarısında Başakşehir formasıyla 6'sı ilk 11 olmak üzere 9 maçta görev alırken skora etki sağlayamadı. Alanyaspor'un şu anda teknik direktörlük görevini sürdüren Hüseyin Kalpar, Cenk Ahmet ile 2011/12 sezonunda Çaykur Rizespor'da birlikte çalışmıştı.
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