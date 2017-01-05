Chedjou'ya bir şok daha!

AJANSSPOR - Galatasaray’da gözden düşen futbolculardan biri olan Aurelien Chedjou, kariyeri adına oldukça kötü günler geçiriyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor ile oynanan maçta rakibine yaptığı şiddetli hareketi sebebiyle kırmızı kart gören Chedjou’ya, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan 3 maç men ve 13 bin lira da para cezası gelmişti. Futboldan iyice uzak kalan tecrübeli futbolcu, milli takımdan da kesik yedi.



Teknik direktör Jan Olde Riekerink’in kadroda düşünmediği ve takımdan ayrılması gündemde olan Kamerunlu futbolcu, milli takım kadrosuna davet edilmedi. Kamerun’un teknik direktörü Hugo Broos, Collins Fai, Ernest Mabouka, Mohamed Djetei gibi isimlere şans vermeyi tercih etti.



31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da bu sezon 15 maçta 1258 dakika sahada kaldı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Öte yandan Chedjou, 2009 yılından beri giydiği Kamerun Milli Takımı’nda ise 40 kez şans bulup ve 1 gol kaydetmişti.