Cimbom'da rota Serie A'ya döndü!

AJANSSPOR- Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre sarı kırmızılı ekip, Genoa forması giyen 26 yaşındaki stoper Ezequiel Munoz'u listesine aldı.

Dün akşam Munoz ile görüşen menajeri Fernando Cosentino, Galatasaray'ın ilgisini aktarırken Torino'nun da devrede olduğu belirtildi. Fakat Genoa Başkanı Enrico Preziosi'nin Arjantinli savunmacıyı satmayı düşünmediği, ancak yüksek bir bedel geldiğinde teklifi değerlendirebileceği kaydedildi.

Öte yandan Galatasaray, Ahmet Çalık ve Vitor Hugo transferleri için de girişimlerini sürdürüyor.