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Çubukçu: "Video transferi yapmıyoruz"

Tarih05 Ocak 2017 , 10:54

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Çubukçu: Video transferi yapmıyoruz

AJANSSPOR - Trabzonspor Kulübü Yöneticilerinden Ahmet Çubukçu, Emmanuel Mas ve Joao Pereira için düzenlenen imza töreninde dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ara transfer döneminin zorlu geçtiğini belirten bordo-mavili yönetici, ”Arjantin ve Portekiz Milli Takımı’nın kıymetli oyuncularını kadromuza kattık. Yeni transferlerimizin bize katkı sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Özellikle transfer döneminde scout ekibinin önemine dikkat çeken Çubukçu, “Scout ekibinde revizyon uygulandı. Transfermarkt’tan da ya videolardan izleyerek değil, canlı canlı izleyerek transferleri gerçekleştiriyoruz. Bütün amacımız Trabzonspor’u hak ettiği üst sıralara doğru tırmandırmaktır. Transferler için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 

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