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"Eto'o beni daha motive eder"
05 Ocak 2017 , 21:05
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Beşiktaş’ın yıldız forveti Cenk Tosun, Lig Tv’ye özel açıklamalarda bulundu.
Ligin ikinci yarısı ve muhtemel Samuel Eto’o transferi hakkında soruları cevaplayan Cenk Tosun’un açıklamarından satırbaşları şöyle,
”Ben her sezon aynısını söylüyorum, ben 3 sezondur buradayım her zaman transfer geldi. Ben dahada motive oluyorum. Dahada fazla çalışıyorum çünkü rekabetin olmadığı yerde rahatlık oluyor genelde. İsimler tabi yazılıyor çiziliyor, yönetimin bileceği iş. Biz o konuya çok fazla şey yapamayız. Gelir veya gelmez, ben yine elimden geleni yapıp ilk 11’de oynamayı hedefliyorum. Eto’o çok kaliteli bir futbolcu, zamanında Barcelona’da oynarken çok beğenerek izlerdim. Bazı konularda takıma katkısı olacaktır, en önemlisi tecrübesiyle bize çok şey katacaktır”
bjk.org
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