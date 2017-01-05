AJANSSPOR ÖZEL - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay, transfer çalışmaları ve gündemdeki konulara açıklık getirdi.

Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı adlı programda Özgür Sancar’ın sorularını yanıtlayan Çalımbay, Samuel Eto’o ve Beşiktaş forması giyen Kerim Frei hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Antalyaspor’a transfer olacağı konuşulan Brezilyalı oyuncu Lisandro’nun durumuna değinen deneyimli çalıştırıcı, ”Bu futbolcu bizim önceliğimizdir diyemeyiz. Öncelik değil, sadece 3-4 adaydan biri. Şu an transfer olasılığı olan bir futbolcu diyebiliriz” şeklinde konuştu.



“Eto’o konusunda çok rahatsızım”



Çalımbay, “Eto’o olayını çok büyüttüler. Ben çok rahatsızım bu durumdan. Ligin ikinci yarısı bizim için zor geçecek. İki tane deplasmanımız var maçlara başlarken. Bu işin artık net bir şekilde adını koymak lazım. Durumun ne olacağı 1-2 gün içinde belli olmalı. Top yönetimde. Biz sadece işimize bakıyoruz. Ben gitmek isteyen hiçbir oyuncuyu tutmam. Eto’o ya da başka biri fark etmez. Gitmek isteyene yardımcı oluruz. Öyle birinin zaten bize faydası olmaz. Biz gerekeni yaparız.” dedi.



“Kerim Frei defterini kapattık”



Beşiktaş forması giyen Kerim Frei’den vazgeçtiklerini söyleyen Antalyaspor teknik direktörü, ”Bizim zaten forvet oyuncusuna ihtiyacımız var. Eto’o olayı olmadan önce de mesela Kerim Frei’ı istedik. Beşiktaş’tan biz sadece Kerim’i istedik. Son durumu, kiralık yurt dışına gidecekmiş. Öyle biliyoruz. Kerim’den bu yüzden vazgeçtik.” açıklamasını yaptı.



Bu arada Çalımbay, ligin ikinci yarısındaki hedefleri hakkında ise, ”Takımı zor bir zamanda aldık ve iyi duruma geldik. Ama her şey bitmedi. Taraftarlarımıza çok ihtiyacımız var. İnşallah ikinci yarıyı da, ilk yarı gibi iyi şekilde tamamlayabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.

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